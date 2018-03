Falecimentos Ruy Pereira de Queiroz - Dia 13. Advogado, bisneto de um dos fundadores d'O Estado de S. Paulo, participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e do Grêmio XI de Agosto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e foi enviado como pracinha para lutar na Itália pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Advogado atuante, foi membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Deixa filhos, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério da Consolação