Falecimentos Rubens Araújo Dias - Ontem, aos 92 anos. Foi secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de 1971 a 1975. Deixa a mulher, Haydée Correa de Araujo Dias, as filhas Silvia Regina Araújo Dias de Souza Santos e Lucia Araujo Dias Themudo Lessa; os genros Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos e Waldomiro Themudo Lessa. Deixa três netos: Tharcisio, Gustavo e Thiago; e quatro bisnetos: Isabela, Rafael, Gabriela e Eduardo. O enterro será hoje, às 16h, no Cemitério do Morumbi