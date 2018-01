Falecimentos

Bento Vieira de Souza - Aos 74 anos, era filho de Maria Roza Cora e Manoel Vieira de Souza. Deixa as filhas Maria Tereza e Sonia Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Edipo Batista Nascimento - Aos 21 anos, era filho de Carlos Alberto Pereira do Nascimento e Patricia Helena Batista. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Geralda Barbosa Soares - Aos 62 anos, era filha de Jorcelino Barbosa Torres e Onofra Salome Torres; viúva De Valdemir Soares. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Juvenil Fernandes da Silva - Aos 76 anos, era filho de Maria Fernandes da Silva Joaquim Fernandes da Silva. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Luiz Carlos Cruz - Aos 46 anos, era filho de Everaldo Carlos Cruz e Ana Fernandes Cruz; era casado com Ana Paula de Oliveira Cruz. Deixa filha. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Maria Auta de Oliveira - Aos 86 anos, era filha de Auta Maria Galdino e Francisco Galdino da Silva. Deixa os filhos Maria Jose, Luis, Maria de Lourdes, Marlene, Antonio e João. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Valdemar Peres dos Santos - Aos 64 anos, era filho de Felicia Peres dos Santos e Licinio Pedro dos Santos. Deixa os filhos Walter, Rogerio e Cristiano. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

MISSAS

Ana Tereza Bueno da Silva - Hoje, às 10 horas, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, localizada na Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Maria José Teixeira Barretto Prado (Zezé) - Hoje, às 12 horas, na Paróquia de São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (1 mês).

Ruth Pistori - Hoje, às 15h 30, na Paróquia Coração Imaculado de Maria (Capela da Puc-SP), localizada na Rua Monte Alegre 948, Perdizes (2 anos).

Tajuro Matai - Hoje, às 15h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Barão da Passagem, 971, Vila Leopoldina.

Odécio Marcondes de Paulo - Hoje, às 17 horas, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, localizada no Largo Padre Péricles, Perdizes (1 ano).

Eli Roza Bezian - Hoje, às 17 horas, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, localizada no Largo Padre Péricles, Perdizes (7º dia).

Julio Carlos de Carvalho Saraiva - Hoje, às 17 horas, na Igreja São Geraldo das Perdizes, localizada no Largo Padre Péricles, Perdizes (1 mês).

Edna Sena Arias - Hoje, às 18h30, na Igreja de São Geraldo das Perdizes, que fica localizada no Largo Padre Péricles, em Perdizes (7º dia).

James Fanstone Sunderland Cook - Amanhã, às 10 horas, na Catedral Anglicana de São Paulo, localizada na Rua Elias Zarzur, 1.239, Santo Amaro.

Darlise Penha C. Loricchio - Amanhã, às 16h30, na Igreja São Judas Tadeu (igreja nova), localizada na Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (1 ano).

Margot Baldauff Reuter - Segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica localizada na Rua Honório Libero, 100, no Jardim Paulistano (1 mês).

Claudia Malandrino de Albuquerque Felizola - Segunda-feira, às 19h30, na Paróquia Dom Bosco, localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, Alto da Lapa (7º dia).