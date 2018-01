Falecimentos

Arcanja Raimunda Neres - Aos 77 anos, era filha de Ricardina Raimunda do Rosario Camilo Neres Lopes. Deixa os filhos Elson, Zoelia, Felix, Jose Neris, Gilson, Divanice e Vanildo. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Antonio Jose de Lima - Aos 70 anos, era casado com Celia Pereira de Lima. Deixa os filhos Sandra, Tania, Flavio e Fabio. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Dercilio Rodrigues de Souza - Aos 40 anos, era filho de Cleonice Ferreira de Souza Eneas Rodrigues Souza. Deixa dois filhos. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Edith Ghinsberg - Anteontem, Aos 87 anos, era filha de Rebecca Goldstein e Maurice Goldstein; viúva de Jjoseph Ghinsberg. Deixa os filhos Bill Harlay e Michael Moshe. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eleticia Raimunda de Souza - Aos 77 anos, era filha de Filomena Raimunda dos Santos Antonio Martins de Sousa. Deixa os filhos Jocemi e José Cicero. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Jose Srur - Anteontem, aos 88 anos, era filho de Sara Cohen Cerul e Bita Cerul; casado com Guilsson Cerul. Deixa os filhos Jayme, Sarita e Selma. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Mario Vitorino Machado - Aos 72 anos, era filho de Herminia Leal da Areia e Manuel Vitorino Machado. Deixa os filhos Marcos e Angela Maria. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Mauro de Jesus Santana - Aos 69 anos, era filho de Helena Maria de Jesus Santana e Epifanio Batista de Santana. Deixa os filhos Ed Carlos, Rosana e Rosenilda. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Sergio Capisano - Dia 15, aos 65 anos, era filho de Helládio e Betty Capisano. Deixa a mulher, Silvia Helena Salgado, e os filhos Marcos e Guilherme Capisano. A cerimônia de cremação foi no Crematório da Vila Alpina.

Sergio Nassif - Aos 76 anos, era filho de Ondina Donat e Nagib Nassif. Deixa os filhos Mirian Leila, Lilian, Marcos Estevao e Alessandra. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

MISSAS

Eduardo Cesar Leitão - Hoje, às 11 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Jardim Guedala (7º dia).

Heloisa de Sá Pereira da Silva - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Libero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

Lucinha de Brito Ávila - Hoje, às 18h30, na Igreja Assunção de Nossa Senhora. Alameda Lorena, 665 A, Jardim Paulista (7º dia).

Alice Salemi Geraissati - Hoje, às 19 horas, na Igreja de Santo Ivo, no Largo da Batalha, 189, Jardim Luzitânia (7º dia).

Sergio Capisano - Quinta-feira, às 12h, na Igreja São José, R. Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).