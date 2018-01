Falecimentos

Iracema Alves da Silva - Aos 52 anos, era filha de Rita Barbosa dos Santos e Claudio Ferreira da Silva. Deixa o filho, Orlando. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Jose Pedroso Netto - Aos 76 anos, era filho de Maria de Oliveira dorta e Benedito Pedroso de Moraes. Deixa os filhos Sonia Aparecida, Marcia Aparecida e Ivan Jose. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Lucineide Dias da Silva - Aos 37 anos, era filha de Maria Lucia da Silva Ribeiro e Severino Dias da Silva. Deixa a filha, Elaine Cristina. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Maria Luiza Rodrigues - Aos 75 anos, era casada com Eladio Rodriguez Prada. Deixa as filhas Rosamari e Rosana. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Milton Roberto Silva - Aos 72 anos, era casado com Maria Lucia Samuel da Silva. Deixa as filhas Abatiata e Inayara. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Odette Crivellaro Kahala - Aos 78 anos, era filha de Izaltina Ribas e Angelo Crivellaro. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Roberto Florido Merida - Aos 69 anos, era filho de Elisa Bueno Garcia e Jose Florido Merida. Deixa as filhas Monica e Valeria. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira, na capital paulista.

Sizinio Pereira Silva - Aos 65 anos, era filho de Guilhermina Maria de Jesus. Deixa os filhos Patricia e Sizinio. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Vagner Vilares - Aos 63 anos, era filho de Duzinda de Jesus Vilares e Orlando Jose Vilares. Deixa a filha, Alessandra. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Wilson Germano - Aos 63 anos. Deixa os filhos Monique, Milene e Wellington. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

MISSAS

Maria Domingas Santos Souza - Hoje, 9h, Igreja S. Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulistano (7º dia)

Amaryllis Frascino Saraiva - Hoje, 11 horas, Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista; às 18h, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, Av. Morumbi, 8.825, Brooklin (7º dia)

Oswaldo Guttilla - Hoje, 17h30, Capela São José, Instituto Meninos de São Judas Tadeu, na Avenida Itacira, 2.801, Jabaquara (1 mês)

Clovis Edward Hazar - Hoje, 18h, Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia)

Renato Pimentel Mendes - Hoje, 18h, Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, R. Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)

Rubens Oscar Guelli - Hoje, às 18 horas, na Igreja do Senhor Bom Jesus, na Rua Vital Brasil, 260, em Americana/SP (30 anos)

Cuca Brulhart - Hoje, às 18h30, na Igreja Anglicana de São Paulo, na Rua Comendador Elias Zarzur, 1.239, Alto da Boa Vista

Leila Menezes Monteiro - Hoje, 18h30, Paróquia S. João de Brito, R. Nebraska, 868, Brooklin (30 dias)

Paulo Rezende - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Santo Antônio, em Aldeia da Serra, no município de Barueri (7º dia)

José Roberto Palmeiro de Lima Shimomoto - Amanhã, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)

Heloisa de Sá Pereira da Silva - Terça-feira, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Libero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)