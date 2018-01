Falecimentos Heloisa de Sá Pereira da Silva - Domingo, aos 48 anos, na Inglaterra. Era filha de Carmen Flora Moraes Ferreira de Sá e Theodosio Pires Pereira da Silva (in memoriam); casada com Mentesh Mouharrem. Deixa os filhos Mentesh e Osman. Deixa os irmãos Marco Antonio e Olavo. A cerimônia de cremação foi no mesmo país.