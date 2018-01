Falecimentos

Elza de Souza Lopez - Aos 87 anos, era viúva de Constantino Lopes Passo. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos.

João Batista Pires - Aos 93 anos. Deixa a mulher, Inocencia, e o filho, Antonio. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos.

Maria Cecilia Brotero Pereira de Castro - Aos 79 anos. Deixa os filhos Beatriz, Cecilia, Rodrigo, Angelica, Carlos, Eduardo, noras, genros, netos e bisnetos. O enterro foi ontem no Cemitério da Consolação.

Pedro Cardoso de Moraes (Cacheta) - Sábado, aos 85 anos. Deixa a mulher, Vera, a filha, Laura, a Nora, Cláudia, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério São João Batista, em Itapetininga (SP).

Sofia Casado da Cruz - Aos 92 anos, era viúva de Anibal Fernandes da Cruz. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Pq. dos Girassóis.

Wilson Fittipaldi - Ontem, aos 92, no Rio. Conhecido como Barão, foi radialista por décadas na Radio Panamericana e, depois, na Radio Jovem Pan. Comentarista nos anos 1980 do jornal Record em Notícias, da TV Record. Patriarca do "clã" Fittipaldi no automobilismo (pai de Emerson e Wilson Fittipaldi Jr., avô de Christian Fittipaldi e bisavô de Pietro Fittipaldi), foi um dos fundadores da Confederação Brasileira do Automobilismo (CBA) e das Mil Milhas Brasileiras. Em 1972, narrou o 1º título mundial de Formula 1 de Emerson. O enterro será hoje, às 14h30, no Cemitério da Paz.

MISSAS

Joel Meira de Castro - Hoje, às 17h, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Diva Rosa Braz Madalena Thut - Hoje, às 18h30, na Capela de Santa Luzia, Rua Cônego Eugenio Leite, 825, Pinheiros (7º dia).

Augusto Rua Pinto Guedes - Hoje, às 19 horas, na Capela de Nossa Senhora de Sion, Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Raphael Hannud - Hoje, às 20h, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, R. Vergueiro, 1.515, Paraíso (7º dia).

Francisco Della Manna Júnior - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Maria Helena Sardinha Lefèvre - 5ª, às 17h, na Igreja S. José, R. Dinamarca, 32, Jd. Europa (1 ano).

Antonio Carlos Duprat - 5ª, às 18h30, Igreja S. Gabriel Arcanjo, Av. São Gabriel, 108, Jd. Paulista (7º dia).