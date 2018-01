Falecimentos

Ana Alves da Costa - Aos 75 anos, era casada com Francisco Vicente Sobrinho. Deixa os filhos Raimundo, Maria, Antonio, Roberto, Paulo, Luiz, João, Expedito e Maria Aparecida. O enterro foi anteontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos.

Maria Celuta Costa da Silva - Aos 73 anos, era filha de Martinha Costa Silva e Jose Amancio da Silva. Deixa os filhos Renivaldo, Carlos Alberto, Antonio, Manoel e Raimundo. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Maria Benta da Silva - Aos 66 anos, era filha de Matildes Benta de Souza e Ezequiel Andre de Souza. Deixa os filhos Sueli, Sandra e Fabio. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Neuza Aparecida da S. Teixeira - Aos 58 anos, era casada com Francisco Edigar Teixeira. Deixa os filhos Jeferson, Carlos e Ícaro. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Maria Fatima de Jesus - Aos 56 anos, era filha de Luzia Josefa de Jesus. Deixa os filhos Marcelo, Marcos e Sandra. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Maria das Dores P. da Silva - Aos 55 anos, era casada. Deixa um filho. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Nea Maria Monteiro dos Santos - Aos 42 anos, era filha de Maria Neide dos Santos e Manoel Monteiro dos Santos. Deixa o filho, Wellington. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Antono C. de Albuquerque - Aos 86 anos, era casado com Maria M. de Albuquerque. Deixa os filhos Paulo, Carlos, Maria, Maria do Carmo, Claudio, Celio, Antonio, Marlene, Marlucia, Marilene e Marli. O enterro foi anteontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos (SP).

MISSAS

Estevam Augusto Dos Santos Pereira - Hoje, às 12h, na Igreja São Francisco, Largo de São Francisco, 133, Centro (7º dia).

Carolina Soares Junqueira (Calú) - Hoje, às 13 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

Jandyra Spröesser Silva - Hoje, às 16h30, na Paróquia Santa Teresinha, na Praça Domingos Correia da Cruz, 140, Santana (in memoriam).

Zilá Oliveira - Hoje, às 18 horas, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, na Praça Tiradentes, em Curitiba (in memoriam).

Dolter Righi - Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (1 ano).

Joel Meira de Castro - Amanhã, às 17h, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia).

Diva Rosa Braz Madalena Thut - Amanhã, às 18h30, na Capela de Santa Luzia, localizada na Rua Cônego Eugenio Leite, 825, Pinheiros. (7º dia).

Augusto Rua Pinto Guedes - Amanhã, às 19h, na Capela de Nossa Senhora de Sion, localizada na Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Raphael Hannud - Amanhã, às 20 horas, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, localizada na Rua Vergueiro, 1.515, Paraíso (7º dia).

Francisco Della Manna Júnior - Quarta-feira, às 11h, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)