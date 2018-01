Falecimentos

Maria Gandelman - Aos 74 anos, era filha de Estera Akierman e Herszek Akierman; casada com Carlos Gandelman. Deixa os filhos Gilson e Renata, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Dora Dina Rosenblit Szwarcbart - Aos 73 anos, era filha de Ida Rebeca Rosenblit e Jose Rosenblit; viúva de Maurice Szwarcbart. Deixa os filhos Clarissa, Bernardo e Myriam, netos e bisnetas. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Helena Rodrigues Lores Garcia - Aos 71 anos, era filha de Maria Felix Rodrigues e João Rodrigues. Deixa os filhos Sergio, Sueli, Silvio, Sidnei e Italo. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Heniek Grossman - Aos 89 anos, era filho de Ruchla Joskowicz e Mendel Grossman. Deixa as filhas Ruth e Elizabeth, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Antonio Carlos Duprat - Anteontem, aos 67 anos. Deixa mãe, irmã, mulher, filhos, noras e neta.

Paulo de Aguiar Filho - Aos 61 anos, era filho de Maria Archilia de Aguiar e Paulo de Aguiar. Deixa os filhos Walter, Paula e Renata. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá.

Manuel Vazquez - Aos 48 anos. Deixa a mulher, Sueli, e os filhos Victor e Leandro. O enterro foi no Cemitério do Carmo.

Joel Meira de Castro - Quarta-feira, aos 45 anos, era solteiro. Deixa os pais Maria da Penhah e Joel Florentino, irmãos e sobrinhos.

MISSAS

Ester Elisa Maria Giovanazzi - Hoje, às 17 horas, na Igreja São Geraldo das Perdizes, Largo Padre Péricles, Perdizes (1 mês).

Aureluce Cavalcante Penteado - Hoje, às 16h, na Igreja Sta. Margarida Maria, Av. Lins de Vasconcelos, 2.129, Jd da Glória (7º dia).

Therezinha Ivette Moreira Leite - Hoje, às 16h, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, Av. dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).

Alderita Ferreira Plati - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, Rua Serra de Japi, 1.172, Tatuapé (7º dia).

José Carlos de Mello Dias - Hoje, às 11h, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, 665, no Jardim Paulista (7º dia).

Elias Rueder - Amanhã, às 18h, no Santuário N. Sra. de Fátima, R. Darwin, 651, Santo Amaro (8 anos).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Icchok Bromberg - Amanhã, às 09h30 - S R - Q 394 - Sep. 74 (Shloshim).

Stella Dutkiewcz - Amanhã, às 10h - S R - Q 375 - Sep. 101 (Shloshim).

Abraham Shpitz - Amanhã, às 10 horas - S O - Q 343 - Sep. 189 (Shloshim).

Berta Gildin - Amanhã, às 10 horas - S O - Q 328 - Sep. 16 (Yurtzait).

Bajla Marjem Zalcbart Stokfisz - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 403 - Sep. 36 (Matzeiva).

Sara Zingerevitz - Amanhã, às 10h - S B - Q 178 - Sep. 56 (Matzeiva).

Zolmen Rosenthal - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 409 - Sep. 156 (Matzeiva).

Dwejra Zylberkan - Amanhã, às 10h30 - S L - Q 269 - Sep. 106 (Matzeiva).

Allan Delan - Amanhã, às 11h - S L - Q 263 - Sep. 57 (Shloshim).

Salvador Mansur Levy - Amanhã, às 11 horas - S O - Q 327 - Sep. 16 (Matzeiva).

Szabsa Sztutman (Simão) - Amanhã, às 11 horas - S R - Q 406 - Sep. 134 (Matzeiva).

Sarah Fanny Haber - Amanhã, às 11 horas - S L - Q 267 - Sep. 81 (Matzeiva).

Malca Coifman Hamrick - Amanhã, às 11h30 - S O - Q 337 - Sep. 95 (Matzeiva).

Grete Model - Amanhã, às 11h30 - S O - Q 330 - Sep. 43 (Matzeiva).

Abraham Pfeferman - Amanhã, às 11h30 - S L - Q 267 - Sep. 8 (Matzeiva e Shloshim).

Milton Slawka - Amanhã, às 12h - S R - Q 378 - Sep. 98 (Matzeiva).

Mourad Vita Harary - Amanhã, às 12h - S R - Q 408 - Sep. 136 (Matzeiva).

Isaac Hector Gurevich

(Chiche) - Amanhã, às 12h30 - S O - Q 327 - Sep. 77 (Matzeiva).