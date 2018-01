Falecimentos

Maria Helena de Barros Esberard - Aos 86 anos, em Bragança Paulista (SP). Era viúva de Pedro Fonseca Esberard. Deixa filha, netos e bisnetos. Velório hoje até as 10h no Cemitério do Araçá, de onde o corpo será transladado para o enterro no Cemitério da Consolação.

Maria Jose Pereira Rodrigues - Aos 84 anos. Viúva, deixa filhos. O enterro foi no Cem. Pq. dos Girassóis.

Hercilia Siqueira de Moura - Aos 83 anos. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Pq. dos Girassóis.

Giacomina Vicentim Guerra - Aos 81 anos, era viúva de Francisco Alves Guerra. Deixa filhos. O enterro foi no Cem. e Crem. Primaveras. Maria Neide Correa Silva - Aos 75 anos, era filha de Eliza e Arnaldo Correa Silva. Deixa filha. O enterro foi no Cemitério Pq. dos Girassóis.

Ana de Fatima de Jesus - Aos 58 anos, era casada com Jose Martins de Jesus. Deixa filhos. O enterro foi no Cem. Pq. dos Girassóis.

Pedro Jose Ferreira - Aos 94 anos, era viúvo de Audalia Costa Vilela. Deixa filha. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Raimundo Ferreira Ramos - Aos 91 anos, era viúvo de Lydia Araujo Ramos. Deixa filhos. O enterro foi no Cem. Pq. dos Girassóis.

Enrico Oliveira Brito - Aos 53 anos. Deixa a mulher, Alaide Aparecida, e os filhos Giancarlo e Priscila. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Primaveras.

MISSAS

Jessie Freire Gomes dos Reis - Amanhã, às 19h, na Igreja São Luiz Gonzaga, Av. Paulista, 2.378, Cerqueira César (7º dia).

Aureluce Cavalcante Penteado - Sábado, às 16h, na Igreja Santa Margarida Maria, Av. Lins de Vasconcelos, 2.129, Jd. da Glória (7º dia).

Paulo Orlando Bragaglia - Hoje, às 11h, na Igreja São José, R. Dinamarca, 32, Jd. Europa (1 ano).

Nelson Preste - Hoje, às 19h30, na Paróquia S. Pedro e S. Paulo, R. Circular do Bosque, 31, Morumbi (7º dia).

Odir Pinto de Oliveira - Amanhã, às 10h, na Igreja São José, R. Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia).

José Carlos de Mello Dias - Sábado, às 11h, Paróquia Assunção de N. Sra., Al. Lorena, 665, Jd. Psta. (7º dia).