Falecimentos

Marcionila da Conceição Menino - Aos 83 anos, era filha de Severina de Santana e Manoel Joaquim de Santana. Viúva, deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Fusako Ojima - Segunda-feira, aos 78 anos, era filha de Haruyo Nishino e Kunitaro Nishino. Deixa o filho, Sergio, a nora, Telma, e os netos Felipe e Isabela. O enterro foi ontem no Cemitério São Paulo.

Teresa Sapiro Arlin - Segunda-feira, aos 65 anos, era filha de Dina Arlin e Jaime Sapiro Sapiro; viúva de Alejandro Isaac Smejoff Filevich. Deixa os filhos Aldo Marcel, Silvana e Javier, os irmãos Eduardo e Zulema, bem como netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Carolina Soares Junqueira - Aos 45 anos, era filha de Raquel Soares Junqueira e José Roberto Rosa Junqueira. Deixa o marido, Jair, e as filhas Helena e Natália. Velório no Cemitério São Paulo, onde será realizado o enterro hoje, às 13h.

Antonio Pereira Venancio - Aos 90 anos, era viúvo de Maria do Carmo Venancio. Deixa cinco filhos. O enterro foi realizado na segunda-feira no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, no interior paulista.

Odir Pinto de Oliveira - Domingo, aos 83 anos.

Joaquim de Souza Filho - Aos 73 anos, filho de Maria Lucera e Joaquim de Souza; casado com Joana Sales de Souza. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

MISSAS

Norma Galdino de Siqueira - Hoje, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 mês).

Claudette Saba - Hoje, às 12 horas, na capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Paulo Orlando Bragaglia - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Nelson Preste - Amanhã, às 19h30, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Morumbi (7º dia).

Odir Pinto de Oliveira - Sexta-feira, às 10 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).