Falecimentos

Giela Gil - Domingo, aos 87 anos, era filha de Sura Mala Laterman e Manasze Laterman; viúva de Szloma Gil. Deixa a irmã, Pesa Chawa, e netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã.

Therezinha Ivette Moreira Leite - Sexta-feira, aos 83 anos, era viúva de Alceu Moreira Leite. Deixa filhos e netos. A cerimônia de cremação foi no Crematório da Vila Alpina.

Augusto Rua Pinto Guedes - Aos 90 anos, ex-vice cônsul de Portugal em São Paulo. Deixa a mulher, Maria Cecilia V Pinto Guedes, os filhos Paula e Augusto, bem como a nora, Luciana. O enterro foi ontem em Itapetininga, no interior paulista, no Cemitério da Paz.

Werner Plonski - Quinta-feira, aos 83 anos, era filho de Gertrud Plonski e Albert Plonski. Deixa a mulher, Iracema Plonski, os filhos Ronaldo e Ivone, bem como netos. O enterro foi anteontem no Cemitério Israelita do Embu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eladir Jose Granetto - Sábado, aos 83 anos, era casado com Etelvina Bistori Granetto. Deixa os filhos Ederson Granetto e Eliane Granetto João. A cerimônia de cremação foi no Crematório da Vila Alpina.

Luiz Szejzog - Anteontem, aos 78 anos, era filho de Reveca Szejzog e Mauricio Szejzog. Deixa a mulher, Sarah Hanna Szejzog, os filhos Rosely e Marcelo, bem como netos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Embu.

José Carlos de Mello Dias - Sábado, aos 72 anos. Deixa a mulher Natália, os filhos Lélia Cristina, Mauro Eduardo e Natália Maria. A cerimônia foi no Cemitério Águas de Santa Barbara, no interior paulista.

Edison Brunhari - Aos 55 anos, era filho de Cacilda da Silva Brunhari e Domingos Brunhari. O enterro foi no Cemitério do Carmo.

João Paulo Cechinel Souza - Anteontem, era médico, secretário de imprensa do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp). Deixa a mulher, Juliana, o filho, Gabriel, bem como mãe e irmã. O velório foi ontem no Cemitério do Araçá.

MISSAS

Sonia Botelho Junqueira - Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, na Al. Franca, 889, Jardim Paulista (7º dia).

Madalena Nieri Albuquerque Castro - Hoje, 18h30, na Igreja N. Sra. de Aparecida, Pça. N. Sra. de Aparecida, Moema (7º dia).

Martha Romeo D'Elboux - Hoje, às 19h, na Igreja Santa Teresinha, R. Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Norma Galdino de Siqueira - Amanhã, às 9h, no Santuário N. Sra. do Rosário de Fátima, Av. Dr. Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 mês).

Claudette Saba - Amanhã, às 12h, na capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Av. Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Carlos de Almeida Prado - Hoje, às 11h, na Igreja São José, R. Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia).

Osvaldo Caracciolo - Hoje, às 18h, Igreja N. Sra. Mãe da Igreja (Cruz Torta), Av. Prof. Frederico Herrmann Jr., 105, Alto de Pinheiros (7º dia).