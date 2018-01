Falecimentos

Dircelia Anna da Silva Rosa - Aos 83 anos, era filha de Zaira Romano da Silva e Jose Augusto da Silva. Deixa o filho, Durvio. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Joelson Honorio Silva Celestino - Aos 56 anos, era filho de Valdete Silva de Melo e Alvino Honorio Celestino. Deixa as filhas Joana e Luana. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Jose Ferreira - Aos 55 anos, era filho de Maria Ruiz do Carmo Ferreira e Cicero Jose Ferreira. Deixa os filhos Diogo Alexsander e Giorgilys Alexsander. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Arthur Jose Pascoal - Aos 53 anos, era filho de Lidia Beloni Pascoal e Oswaldo Raul Pascoal. Deixa os filhos Amanda e Arthur Henrique. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Alaor Rolando da Silva - Aos 47 anos, era filho de Domitila Camila da Silva e Amancio Rolando da Silva. Deixa os filhos Bruno, Barbara e Alaor. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Antonio Vanzella - Hoje, às 19h30, na Igreja Santíssima Virgem, Avenida Índico, 583, Jardim Mar, em São Bernardo do Campo/SP (7º dia).

Antonio Villela de Mendonça Uchôa - Hoje, às 10h30, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Ottilia Fanucchi - Hoje, às 12h45, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Emilio José Fadú Estefam - Hoje, às 17 horas, na capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Aracy de Carvalho Guimarães Rosa - Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja (Cruz Torta), Avenida Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (2 anos).

Luiz Della Manna - Hoje, às 19 horas, na Igreja do Perpétuo Socorro, Rua Honório Libero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

Rubens Fontanini - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Carlos de Almeida Prado - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Osvaldo Caracciolo - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja (Cruz Torta), Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Martha Romeo D'Elboux - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia).

Norma Galdino de Siqueira - Quarta-feira, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (1 mês).

Claudette Saba - Quarta-feira, às 12 horas, na capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).