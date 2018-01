Falecimentos Carlos de Almeida Prado - Quarta-feira, aos 90 anos, era filho de Leonor Barros do Amaral e Octaviano de Almeida Prado; irmão de Cecília de Almeida Prado Amaral (in memoriam), Maria Luiza (Bibiza) de Almeida Prado (in memoriam) e Edgard de Almeida Prado. Deixa a mulher, Norma, e sobrinhos