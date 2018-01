Falecimentos

Miriam Abramovitch - Quarta-feira, aos 68 anos. Era filha de Szaja Urbach e Chana Urbach. Deixa o marido, Adolpho Abramovitch, os filhos Carlos, Jacques e Izidoro, e netos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã

Ana Albertina Sampaio Domeniconi - Dia 24, aos 63 anos, Era viúva. Deixa os filhos Ana Paula e Antonio Carlos, e netos

Vera Lúcia Ribeiro - Aos 61 anos. Enterro: Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Jayme Grinberg - Quarta-feira, aos 83 anos. Era filho de Paulo Grinberg e Sarah Grinberg. Deixa a mulher, Inês Reiszfeld Grinberg. Deixa as filhas Sandra, Sônia e Sylvia, e netos. O enterro foi ontem no Cemitério Israelita do Butantã

Durval Dias da Silva - Aos 82 anos. Deixa a mulher, Zuleica Santos da Silva, e os filhos Ailton e Ana. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Sebastião Pereira - Aos 81 anos. Deixa a mulher, Ana Pereira, e os filhos Vlademir, Francisca e Manoel. Enterro: Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

José Carlos Prado - Terça-feira, aos 77anos. Deixa a mulher, Judith, e os filhos Luiz, Marta, Carlos, Altamiro, José Carlos e Francisco. A cerimônia de cremação foi realizada quarta-feira no Cemitério e Crematório Horto da Paz

Eduardo da Silva Palácio - Aos 37 anos. Deixa a mulher, Marta Regina Lemos Palácio, e a filha Eduarda. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

MISSAS

Flavia Valeria de Sampaio e Fonseca Guimarães - Hoje, 12h, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Maria de Lourdes Rodrigues Fávero - Amanhã, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia)

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Hoje, 11, Igreja S. José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Luiz Carlos de Azevedo - Hoje, 17h, Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (2 anos)

Christiano Alberto Savoy de Brito - Hoje, às 19h, na Igreja Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês)

Moacyr Delboni Ferraz - Amanhã, 16h, Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, R. Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)

Maria José Teixeira Barreto Prado (Zezé) - Amanhã, 11h, na Paróquia Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia)

Ana Albertina Sampaio Domeniconi - Amanhã, às 12h, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia)

Amélia Ambrogi Fischetti - Amanhã, às 12 horas, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (30 dias)

Roberto Chaves Machado - Amanhã, 14h30, Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pça. Honório Líbero, 100, Jd. Paulistano

Julio Amaury Ferraz - Amanhã, às 16h, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Av. Prof. Frederico Herrmann Jr., 105, Alto de Pinheiros (7º dia )

Agenor Clauss - Amanhã, às 19h, Igreja de Santa Rita de Cássia, Av. Mj. Alfredo de Camargo Fonseca, 399, Indaiatuba/SP (7º dia)

Regina Ivanowsky Calmon Nogueira da Gama - Domingo, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Rua Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana (30 dias)

Rosana Daumas - Domingo, às 19h, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Av. Professor Frederico Herrmann Jr., 105, Alto de Pinheiros (7º dia)

Nair Gurgel de Carvalho - Domingo, 11h30, na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, Alameda Franca, 889, Jardim Paulista (7º dia)

Antonio Cerulli Colucci - Domingo, 18h30, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, Alameda Lorena, 665A, Jardim Paulista (7º dia)

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Matzeiva:

Franz Hermann Gotthilf - Domingo, às 10h, S R, Q 399, Sep. 85

Ricardo Edelstein Kozlowski - Domingo, 10h, S R, Q 408, Sep. 119

Reuwen (Ruvinho) Dow Singal - Domingo, 10h, S O, Q 328, Sep. 76

Sura Rywka Fiszbein - Domingo, às 10h, S R, Q 401, Sep. 139

Haim Brener - Domingo, às 10h30, S R, Q 405, Sep. 83

Moritz Kormes - Domingo, às 10h30, S R, Q 402, Sep. 76

Sevi Roizman - Domingo, às 10h30, S O, Q 330, Sep. 33

Yoshua Saidon - Domingo, às 10h30, S R, Q 406, Sep. 47

Anna Eva Zaitz - Domingo, às 11h, S B, Q 180, Sep. 28

Salomão Carmona - Domingo, às 11h, S R, Q 402, Sep. 136

Jaques Méier Fiszman - Domingo, às 11h, S O, Q 341, Sep. 183

Hugo Mandel - Domingo, às 11h, S R, Q 405, Sep. 40

Sarah Kilsztajn - Domingo, às 11h, S L, Q 252, Sep. 31

Berel Aizenstein - Domingo, às 11h, S R, Q 398, Sep. 88

Jankel Strachman - Domingo, às 11h30, S B, Q 180, Sep. 21

Rosely Kanczuk - Domingo, às 11h30, S R, Q 403, Sep. 53

Kate Sara Weg - Domingo, às 11h30, S R, Q 404, Sep. 141

Toba Vogel - Domingo, às 11h30, S L, Q 265, Sep. 5

Irene Esther Edit Oppenheimer Weil - Domingo, às 12h, S I, Q 108, Sep. 80

Isak Moses Patlajan - Domingo, às 12h, S R, Q 376, Sep. 122

Tany Berger - Domingo, às 12h30, S O, Q 336, Sep. 20

Toba Vogel - Domingo, às 11h30, S L, Q 265, Sepultura 5 (Sloshim e Matzeiva)