Falecimentos

Pola Litwak de Briller - Aos 89 anos. Era filha de Mayer Litwak e Rosa Grunspan, e viúva de Chaim Briller. Deixa o filho Haya, netos e bisnetos. O enterro será hoje, às 9h, no Cemitério Israelita do Butantã

Raimunda Felix de Azevedo - Aos 86 anos, era casada com Lauro Dantas de Azevedo. Deixa os filhos Vanda, Valdecy, Valter e Jose. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Iraci Vieira de Lima Melo - Aos 85 anos, era filha de Mario Jose Lima e Francisco Vieira de Lima. Deixa os filhos Jose, Manoel, Oseias, Daniel, Lusimar e Maria Lucia. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Evanilde Rodrigues de Oliveira - Aos 75 anos, era filha de Benedita Rodrigues. Deixa os filhos Carlos Alberto, Eliana e Ana Lucia. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Anna Maria Canteiro Carrega - Aos 73 anos, era casada com Walter Carrega. Deixa os filhos Nilton e Nildon. Enterro: Cem. e Crematório Metropolitano Primaveras

Francisca Terezinha Severo Lins - Anteontem, aos 70 anos. Deixa irmãos e sobrinho. O enterro foi realizado em Rinópolis/SP

Antonio Lasaro de Oliveira - Aos 91 anos. Era filho de Olavo Francisco de Oliveira e Maria da Graça Jesus. Deixa as filhas Elisabete e Aparecida. O enterro foi ontem no Cemitério do Carmo

MISSAS

Maria Laura Bortolai - Hoje, 11 h, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Maria Aparecida Gomes de Moura (Cidinha) - Hoje, 18h, Paróquia do Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (1 ano)

Angela Apparicio Parahyba - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia)

Flavia Valeria de Sampaio e Fonseca Guimarães - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Maria de Lourdes Rodrigues Fávero - Sábado, às 9 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia)

Luciano Roberts - Hoje, 12h, na Paróquia São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 mês)

Odair Schwindt das Dores - Hoje, às 12h45, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, s/n, Jardim América (7º dia)

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Luiz Carlos de Azevedo - Amanhã, 17h, Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (2 anos)

Christiano Alberto Savoy de Brito - Amanhã, às 19h, na Igreja Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês)

Moacyr Delboni Ferraz - Sábado, às 16h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)

Maria José Teixeira Barreto Prado (Zezé) - Sábado, às 11h, na Paróquia Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia)

Agenor Clauss - Sábado, às 19h, Igreja de Santa Rita de Cássia, Avenida Mj. Alfredo de Camargo Fonseca, 399, Indaiatuba/SP (7º dia)