Falecimentos

Nadir Carrafa da Silva - Aos 53 anos, era filha de Maria Ferreira e Abinel Carrafa. Deixa os filhos Regiane, Solange, Adriano, Aline e Camila. A cerimônia de cremação foi no Crematório da Vila Alpina.

Antonio Villela de Mendonça Uchôa - Anteontem, aos 98 anos, era viúvo de Nelly Azevedo Uchôa. Deixa os filhos Edgar, Elizabeth e Renato, as noras Célia Maria e Adriana, o genro Flavio, os netos Roberta, Suzana, Celina, Flavio, Ricardo, Liliana, Carolina, Patrícia e Lucas, bem como bisnetos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Gethsemani, na capital paulista.

Luiz Raimundo do Amaral - Aos 59 anos, era casado com Maria das Dores de Souza Amaral. Deixa três filhos. O enterro foi no domingo no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra.

Sergio Teixeira Arantes - Aos 52 anos, era filho de Hilda Teixeira Arantes e Joaquim Barboza Arantes Filho. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

MISSAS

Maria de Lourdes Rocha Pires de Camargo - Hoje, às 19h, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Maria Izabel Lima de Lucia - Hoje, às 19h, na Paróquia de Sant'Ana, Rua Regina Badra, 282, Alto da Boa Vista, Santo Amaro (7º dia).

Maria Gemma (Marigê) Quirino Marchini Sayeg - Hoje, às 20 horas, no Santuário São Judas Tadeu, localizado na Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia).

Liliana Marsicano - Amanhã, às 8 horas, na Paróquia São João de Brito, na Rua Nebraska, 868, Brooklin; às 19h30, na Paróquia Dom Bosco, na Rua Cerro Corá, 2.101, no Alto da Lapa (16 anos).

Maria Luiza Moretti Guedes - Amanhã, às 8h, na Paróquia São João de Brito, Rua Nebraska, 868, Brooklin; às 19h30, na Paróquia Dom Bosco, Rua Cerro Corá, 2.101, no Alto da Lapa (in memoriam).

Maria Laura Bortolai - Quinta-feira, às 11 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Maria Aparecida Gomes de Moura (Cidinha) - Quinta-feira, às 18 horas, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, localizada na Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (1 ano).

Carlos Eduardo de Azevedo

Lefèvre (Cadu) - Hoje, às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (8 anos).

Annibal Queiroz Botelho - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto da Lapa (10 anos).

Luciano Roberts - Quinta-feira, às 12 horas, na Paróquia São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 mês).

Ruy Sérgio de Azevedo Sodré - Sexta-feira, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim América, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).