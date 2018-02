Falecimentos

Faleceu - Sábado, aos 93 anos, era viúva de Luiz Oliverio Netto. Deixa os filhos Mariluiza, José Luiz e João. O corpo foi velado no Funeral Home e transladado para o Cemitério São Paulo no mesmo dia.

Josefa Emilia da Silva - Aos 92 anos, era filha de Emilia Maria da Silva. Deixa os filhos José Carlos, Pedro Carlos, João, Maria de Fatima e Guiomar. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras, na capital paulista.

Maria José Teixeira Barretto Prado (Zezé) - Aos 89 anos, era viúva de Roberto Barretto Prado. Deixa as filhas Marita e Beatriz, o genro, Geraldo, as netas Mônica, Camila e Alice, a bisneta, Maria Cecília, e a irmã, Maria Alice Junqueira. O enterro foi realizado ontem no Cemitério da Consolação, após velório no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Flavia Valéria de Sampaio e Fonseca Guimarães - Ontem, aos 82 anos, era casada com Oscar Guimarães Sobrinho. Deixa filhas, netos e bisneto. O corpo foi trasladado do Funeral Home para o Crematório da Vila Alpina, onde foi realizada a cerimonia de cremação.

Sonia Pandori Thomaso - Aos 79 anos, era filha de Hilomena Nardini e Antonio Pandori. Deixa os filhos Silmara, Sergio e Simone. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa, na capital paulista.

Maria do Carmo Almeida Gonçalves Gomes - Aos 59 anos, era filha de Maria Julia Afonsina de Almeida Augusto Gonçalves Rego. Deixa os filhos Augusto e Daniela. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Ana Maria Benedita

Aparecida Baptista - Aos 53 anos, era filha de Benedita Margarida Leandro Baptista e Joaquim Baptista. Deixa os filhos Vanessa, Marcelo, Vania e Joice. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Herman Zui Rosenstein - Anteontem, aos 92 anos, era filho de Rahel Rosenstein e Mosee Rosenstein; viúvo de Rhina Rosenstein. Deixa os filhos Irith e Filip, bem como netos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Giuseppe Puliafico - Aos 79 anos, era filho de Angela Palano e Santo Puliafico; casado com Rosa Caliri Puliafico. Deixa filhos. o enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Osvaldo Violante - Aos 75 anos, era filho de Idalina Violante e Horacio Violante. Deixa os filhos João, Oswaldo Violante Filho, Vera Lucia e Maria de Fatima. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

George Firmino da Silva - Aos 71 anos, era filho de Ernestina Maria da Conceição e Pedro Firmino dos Santos. Deixa os filhos Edmilson, Edson, George, Ednaldo e Ernane. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Manoel Pedro dos Santos - Aos 70 anos, era filho de Antonia Rosa dos Santos. Deixa os filhos Marcelo e Marcos. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Armanda Bela Lopes - Aos 70 anos, era filha de Clara Bela Martins e Antonio Jose Martins. Deixa os filhos Alba, Fabio e Flavio. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

José Amaro Felix Pereira - Aos 65 anos, era filho de Severina Amaro Pereira e João Felix Pereira. Deixa os filhos Aldo e Heber. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

José Roldão Faustino - Aos 62 anos, era filho de Hosana Ana da Conceição e Roldão Faustino Pereira. Deixa os filhos Pedro, Vilson e Rosiana. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Sebastião Luiz de Medeiros - Aos 60 anos, era filho de Josefa Garcia da Silva e Francisco Luiz de Medeiros. Deixa filhos. o enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Valdir Donizeti da Rocha - Aos 53 anos, era filho de Sinira Gonçalves da Rocha e Manoel da Rocha. Deixa os filhos Douglas, Helena e Luiz Gustavo. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Roberto Rodrigues de Oliveira - Aos 52 anos, era filho de Vicentina Rufina de Jesus e Alcides Rodrigues de Oliveira. Deixa os filhos Robson e Anderson. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

MISSAS

Anna Maria Zammataro de Aguiar Pupo - Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (1 mês).

Maria de Lourdes Rocha Pires de Camargo - Amanhã, às 19 horas, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Maria Gemma (Marigê) Quirino Marchini Sayeg - Amanhã, às 20 horas, no Santuário São Judas Tadeu, localizado na Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia).

José Ricardo Moraes Namura - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Carlos Eduardo de Azevedo Lefèvre (Cadu) - Amanhã, às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (8 anos).

Annibal Queiroz Botelho - Quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto da Lapa (10 anos).