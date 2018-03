'Falaram que teria trabalho, mas o Brasil não é fácil' "Vim porque falaram que aqui conseguiria trabalho, mas o Brasil não é fácil." Quem diz isso é Micheli Jean, de 21 anos. Grávida, ela chegou há três meses com o marido. Os dois moram no centro, em casa com "muita gente". Sem trabalho, os dois não sabem como vão pagar a passagem aérea de US$ 3 mil até o Peru, além das viagens de carro e ônibus a São Paulo. Como a maioria dos haitianos, Micheli veio pelo norte: entrou por Tabatinga (AM) e passou dias em Manaus. "Talvez volte para lá. Cidade pequena é melhor", diz. "As pessoas aqui não gostam de haitiano. Bato na porta pedindo trabalho e falam: 'Grávida não, haitiano não!'."