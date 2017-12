Faixas da Imigrantes são liberadas após acidente com carreta

Duas faixas da Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo foram liberadas por volta das 9 horas desta sexta-feira, 16. A Imigrantes foi bloqueada depois que uma carreta que transportava ácido clorídrico capotou e pegou fogo. O acidente aconteceu por volta das 2h30 desta sexta. Um comboio foi formado para acompanhar os motoristas que passavam pelo local do acidente, segundo informações da Ecovias. Apesar de as pistas terem sido desbloqueadas, o caminhão continuava no local. Por volta das 9 horas, a lentidão era de 4 km no local do acidente. O motorista enfrentava trânsito ruim entre os Km 16 e 20 da Imigrantes. Na Rodovia Anchieta, a lentidão era de 12 km - entre os Km 22 e 10 -, já que a Anchieta era usada como alternativa para o motorista que seguia em direção à capital paulista.