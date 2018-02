Faixa exclusiva quase dobra velocidade de ônibus no Corredor Norte-Sul

SÃO PAULO - O início da operação de uma faixa exclusiva de ônibus em um trecho de dois quilômetros do Corredor Norte-Sul fez a velocidade dos coletivos quase dobrar na manhã desta segunda-feira, 29. Enquanto na semana passada os ônibus circulavam a 14 km/h, nesta manhã eles atingiram a média de 25,4 km/h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A faixa exclusiva foi implementada na pista sentido bairro, entre as Ruas Paineira do Campo e Carlos de Souza Nazaré, passando pela Ponte das Bandeiras e atravessando a Avenida do Estado. Até o fim de agosto, a Secretaria Municipal de Transportes pretende instalar a faixa em 25 quilômetros do Corredor Norte-Sul.

Por enquanto, agentes de trânsito vão fiscalizar o cumprimento da medida sem aplicar multas. O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, lembrou que os táxis devem ser autorizados a utilizar as faixas exclusivas da cidade. Em alguns pontos, como na Marginal do Pinheiros, ônibus fretados também podem ser beneficiados.

Também nesta manhã foram inauguradas faixas de ônibus na Avenida Sapopemba, na zona leste, e na Rua Loefgreen, zona sul. "Há uma determinação do prefeito e estamos conversando com os técnicos para toda semana a cidade ter uma nova faixa exclusiva de ônibus", afirmou Tatto.

Segundo ele, ao longo do ano entraram em operação mais de 90 quilômetros de faixas exclusivas.