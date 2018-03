Faixa exclusiva para ônibus na Marginal do Pinheiros começa a funcionar amanhã A Prefeitura começa a operar amanhã uma faixa exclusiva para ônibus na Marginal do Pinheiros, Ela vai funcionar na faixa da direita das pistas, nos horários de pico. Até o fim do ano, serão 220 km de faixas,Em sua primeira agenda pública em 2o dias, desde o começo dos protestos pela redução das tarifas, o prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu a proposta de ampliar essas faixas. "O transporte público carrega 30, 40, 50 vezes mais gente que o carro. Tem que ser prioridade na nossa cidade. Vai ter muita gente reclamando porque o carro vai ficar em segundo lugar e o transporte em primeiro. Aí é o momento de o povo se manifestar em favor da democracia no trânsito", disse.