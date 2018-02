Faixa exclusiva ''desaloja'' ponto de táxi com duas vagas O novo corredor acabou passando por um ponto de táxi com duas vagas entre a Rua Monsenhor Manuel Vicente e a Rua Berta. Impedidos de estacionar no horário dedicado aos coletivos, os motoristas afirmam que o movimento caiu 20% no primeiro dia. ''É o melhor horário para nós. Vamos ter de contratar alguém para atender o telefone'', disse José Barbosa, de 34 anos. Segundo ele, a maior parte das corridas ocorre entre as 7h e as 11h. A Prefeitura afirmou que os taxistas entraram em acordo antes da implementação da faixa.