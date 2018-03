Faixa exclusiva de ônibus da Paulista abre no dia 15

Artur Rodrigues e Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Uma das principais bandeiras da gestão Fernado Haddad (PT) para tentar melhorar a qualidade do transporte público, a criação de faixas exclusivas de ônibus vai dar um passo importante no mês que vem. É quando avenidas emblemáticas da capital, como a Paulista e a Tiradentes, passarão a contar com esse mecanismo, desenvolvido para ampliar a velocidade dos coletivos. Já existem 59,4 km de pistas assim na cidade.

No caso da Paulista, as faixas exclusivas vão começar a funcionar no dia 15 de julho, uma segunda-feira. A delimitação incluirá a Avenida Doutor Arnaldo, e terá 4,8 km de comprimento, funcionando nos dois sentidos das vias.

Em horários específicos, veículos que invadirem as faixas ficarão sujeitos a multa de R$ 53,20 e três pontos na carteira. A punição, contudo, geralmente só começa uma semana depois da implantação das faixas em determinada via.

Atualmente, já existem faixas exclusivas em avenidas como a Marginal do Tietê, onde há 12,7 km, e Radial Leste (2,5 km). As próximas começam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1.º, na Marginal do Pinheiros. Ali, elas terão 21 km de extensão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contudo, na Pinheiros as faixas só estarão totalmente entregues após três etapas de abertura. Cada uma será entregue uma semana após a anterior, com a inauguração completa no dia 15.

O corredor das Avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia, na região central, receberão suas faixas exclusivas em 25 de julho. Quatro dias depois, abrem as da Avenida Sapopemba, na zona leste, com 4,6 km.

23 de Maio. A Avenida 23 de Maio também ganhará faixas exclusivas para os ônibus, mas apenas no dia 5 de agosto, em uma extensão total de 8,7 km. Nesse corredor, que inclui outras vias, como a Moreira Guimarães, as faixas irão até a altura da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul.

Esse eixo também deverá receber um corredor de ônibus, no futuro. Trata-se de outra promessa da gestão Haddad para o transporte público. A diferença é que os corredores de ônibus, localizados no canteiro central, são mais eficientes do que as faixas exclusivas, que ficam na faixa da direita das vias (portanto, sujeitas a mais interferências, como saídas para estacionamentos e ruas transversais).

Veja o cronograma de inaugurações das faixas exclusivas:

Marginal do Pinheiros (extensão de 21 km): primeiro trecho começa a operar na segunda-feira, 1.º de julho. O segundo trecho no dia 8 de julho e o terceiro e último trecho no dia 15 de julho

Avenida Paulista e Avenida Doutor Arnaldo (4,8 km): abre no dia 15 de julho

Rua Brigadeiro Gavião Peixoto (900 m): inaugura dia 22 de julho

Rua Ibitirama (400 m): começa a funcionar no dia 22 de julho

Eixo das Avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia (5,2 km): abre no dia 25 de julho

Avenida Sapopemba (4,6 km): passa a funcionar dia 29 de julho

Rua Loefgreen (1,4 km): abre dia 29 de julho

Avenida 23 de Maio (8,7 km): passa a operar no dia 5 de agosto

Eixo das Avenidas Bandeirantes, Washington Luís, Interlagos, Jangadeiro e Teotônio Vilela (13 km): abre em 12 de agosto