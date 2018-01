Faixa exclusiva da 9 de Julho vai até a Cidade Jardim

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai inaugurar a partir da data outras pistas exclusivas para coletivos em mais de 20 vias da capital. Serão aproximadamente 14 km de novas faixas exclusivas para ônibus.

Na Avenida Dr. Arnaldo, a faixa já em operação será estendida em mais 400 metros no sentido centro. A extensão ficará entre as Ruas Heitor Penteado e Galeno de Almeida e será exclusiva para o transporte coletivo de segunda a sexta, das 6 às 22 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas. Com o novo trecho, a avenida terá 1,7 quilômetro exclusivo para a circulação das 30 linhas de ônibus que passam pelas vias.

O bairro do Ipiranga, na zona sul, também terá novas faixas exclusivas à direita. Com 1,4 km, a nova via passa pelas Ruas Bom Pastor e Antônio Marques e na Avenida Nazaré. Nesse trecho, circulam mais de 79 mil usuários de transporte público diariamente. No centro, serão mais 1,1 km de extensão no trecho que compreende a Avenida São Luís, os Viadutos 9 de Julho e Jacareí e na Rua Maria Paula.

A Prefeitura já inaugurou, somente em 2013, 204,1 km de faixas exclusivas para o transporte público. A previsão é de que até o fim do ano esse número chegue a 220 km.

A CET não divulgou quando começa a aplicar multas para os motoristas que não respeitarem as faixas exclusivas dos ônibus nesses locais. A infração, considerada leve pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), custa R$ 53,20 e rende três pontos na carteira de habilitação./ ALLAN NASCIMENTO, ESPECIAL PARA O ESTADO