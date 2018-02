Faixa de taxiamento pode virar 2ª pista O governo federal estuda usar faixas de taxiamento como segunda pista em aeroportos para evitar o fechamento de terminais em caso de acidentes. No dia 13, um avião fez um pouso forçado em Viracopos e o aeroporto, que só tem uma pista, ficou fechado por 46 horas. O ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, disse ontem que outra medida é a compra de equipamento para rebocar grandes aviões. O custo é entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões.