Faixa de ônibus da Paulista será aberta no dia 10 e funcionará aos sábados

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) antecipou do dia 15 para o dia 10, quarta-feira, a abertura de faixas exclusivas para ônibus nas Avenidas Paulista e Doutor Arnaldo. Outra novidade é que a faixa funcionará também aos sábados.

O espaço reservado para os ônibus vai operar na Paulista em ambos os sentidos, de segunda a sábado, das 6h às 22h, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Augusta, numa extensão total de dois quilômetros. Na Avenida Doutor Arnaldo, a faixa, com extensão de 710 metros, será implantada no sentido centro, entre a Rua Galeno de Almeida e 175 metros após a Rua Teodoro Sampaio, e funcionará de segunda a sexta, das 6h às 22h, e, aos sábados, das 6h às 14h.

A CET não informou quando a multa de R$ 53,20, com três pontos na carteira, para quem invadir a faixa começa a ser aplicada.

Na Marginal do Pinheiros, a faixa exclusiva para ônibus, a maior da cidade, com 21 quilômetros, foi inaugurada no dia 1º de julho, mas a multa ainda não é cobrada. Na Marginal do Tietê, onde as faixas exclusivas foram implantadas no dia 16, a aplicação de multas começou no dia 24 de junho.

A criação de faixas exclusivas de ônibus é uma das principais bandeiras da gestão Fernando Haddad (PT) para tentar melhorar a qualidade do transporte público. "O pessoal vai pensar duas vezes antes de tirar o carro da garagem", afirmou o prefeito, em vistoria na Marginal do Pinheiros no dia 1º.

Outras vias que devem ganhar espaço reservado para ônibus até agosto: Avenida 23 de Maio (8,7 km), Rua Brigadeiro Gavião Peixoto (900 m), Rua Ibitirama (400 m), Eixo das Avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia (5,2 km), Avenida Sapopemba (4,6 km), Rua Loefgreen (1,4 km) e Eixo das Avenidas Bandeirantes, Washington Luís, Interlagos, Jangadeiro e Teotônio Vilela (13 km).