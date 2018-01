Faixa de ônibus chega ao Túnel do Anhangabaú Mais um trecho de faixas exclusivas de ônibus começa a funcionar nesta segunda-feira, 23, no Corredor Norte-Sul. A nova via tem 1,5 km e inclui as Avenidas Tiradentes e Cásper Líbero, a Rua Brigadeiro Tobias e o Túnel do Anhangabaú, no sentido do Aeroporto de Congonhas. A proibição para carros valerá das 6h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 6h às 14h nos sábados.