Faixa da Roberto Marinho ficará fechada por 7 meses

O trecho de 400 metros é no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, e está localizado entre as Ruas Constantino de Souza e Princesa Isabel. A faixa é a mais próxima do canteiro central da avenida. As outras quatro faixas da via permanecerão livres. Na área interditada, será feito remanejamento de árvores e transferência de postes.

Quem quiser tirar dúvidas poderá entrar em contato com o Metrô pelos telefones (11) 3111-8552 / 8553 / 8554 / 8557 ou pelo www.metro.sp.gov.br.