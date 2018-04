Faixa da Rebouças será fechada para obras A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a faixa de ônibus da Avenida Rebouças, entre as Ruas Joaquim Antunes e Oscar Freire, no sentido centro, para obras no corredor Francisco Morato-Consolação. O bloqueio entre a Rua Joaquim Antunes e a Avenida Brasil começou às 22h de ontem. Já entre a Avenida Brasil e a Rua Oscar Freire, a interdição será a partir das 22h de sexta-feira.