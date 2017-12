Faixa adicional da Rodovia Ayrton Senna é liberada

SÃO PAULO - A faixa adicional da Rodovia Ayrton Senna que estava sendo construída entre a capital e a Rodovia Hélio Smidt (que faz a ligação para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos) foi aberta ao tráfego na manhã desta terça-feira, 28. A faixa, entre os kms 16 e 19, fica na pista do sentido interior.

Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a entrega da faixa foi antecipada por causa do feriado de Corpus Christi. A obra começou em agosto do ano passado e a previsão original é que ficasse pronta em setembro. A construção foi feita pela Ecopistas, concessionária que administra a rodovia.

A previsão da Artesp é que, naquele trecho, a fluidez da rodovia tenha uma melhora de 25%.