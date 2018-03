Faíscas em uma das turbinas do Boeing 737-800 da Gol que faria a rota São Paulo-Brasília impediram a decolagem do voo 1736, às 7 horas de ontem, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O comandante se preparava para o embarque quando notou as chamas. Segundo a Gol, a falha pode ter sido causada por um objeto que entrou na turbina.