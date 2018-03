Fachada de imóvel desaba em Santos e atinge carros

SÃO PAULO - A fachada de um prédio desabou no centro de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento aconteceu por volta das 12h20 desta quinta-feira e atingiu três carros, que já foram retirados dos escombros.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local até o início da tarde e informaram que não houve vítimas. No momento, técnicos da Defesa Civil fazem uma avaliação do imóvel.

O prédio fica na Avenida Senador Feijó, no centro da cidade. No local funciona um estabelecimento comercial que não estava aberto quando houve o desabamento.