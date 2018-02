Facções de SP e do RJ se uniram no interior O Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), do Rio, se uniram em 2008 para o tráfico de drogas no interior de São Paulo. As ações eram coordenadas de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de Mirandópolis (SP). A informação foi divulgada ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São José do Rio Preto. A Justiça de Fernandópolis condenou 9 membros do bando em 2012. O Ministério Público pediu ontem aumento das penas.