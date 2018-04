Fabricantes brigam para liberar espuma Às vésperas do carnaval, as empresas fabricantes de "espumas de carnaval", moda nos blocos cariocas nos últimos anos, declararam guerra contra a prefeitura do Rio. A associação que representa o setor, a Abas, encaminhou ofício ao Tribunal de Justiça, pedindo o cumprimento de uma liminar de 2008 que permite a venda do spray na cidade.