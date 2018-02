Fábrica histórica vira teatro municipal O antigo prédio da Swift, cartão-postal de São José do Rio Preto, virou teatro municipal, com 954 lugares. A casa ocupa um dos galpões do conjunto fabril, no qual se destaca a chaminé de 36 m tombada pelo patrimônio. Em estilo inglês e com tijolos vermelhos, a construção foi iniciada em 1937 e entregue em 1944. O município investiu R$ 7,5 milhões.