Fábrica dos Sonhos deve ficar pronta só no carnaval de 2015

O projeto foi apresentado oficialmente em 2008. A última promessa era que a construção estaria pronta em 2014. Mas não havia verba suficiente no orçamento deste ano para encerrar os trabalhos no prazo. O governo contava com recursos federais que só foram liberados neste mês. O ritmo da construção diminuiu, segundo funcionários que trabalham na obra.

Na semana passada, o governo federal autorizou o repasse de R$ 40 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A verba será suficiente para terminar 5 dos 14 barracões previstos no projeto até o fim do ano, segundo a Prefeitura. A previsão é abrir esses galpões ao público, enquanto as demais estruturas são construídas. Os demais nove barracões seriam entregues em janeiro de 2015.

Segundo a Prefeitura, serão executadas, também até dezembro deste ano, "obras de infraestrutura, tais como: portaria; caixa d'água; acessos; e instalações hidráulicas, elétricas e de telefonia, necessárias para o funcionamento do espaço". Ainda não foi decidido qual uso será dado aos primeiros cinco barracões da Fábrica dos Sonhos. O assunto deve ser discutido na reunião da próxima segunda-feira da Liga das Escolas de Samba.