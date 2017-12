Fábrica de máquinas de cartão é atingida por incêndio em Osasco

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma fábrica de máquinas de cartões de débito, na tarde desta terça-feira, 17, em Osasco, na Grande São Paulo. Ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 13h30. Durante o trabalho de controle do incêndio, os bombeiros chegaram a informar que havia risco de desabamento do galpão.

De acordo com a corporação, 12 viaturas foram deslocadas, inicialmente, para a fábrica, localizada no km 17,5 da Rodovia Anhanguera, para controlar o incêndio. O trabalho de rescaldo começou por volta das 14h50, quando 23 viaturas estavam no local.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que não houve registros de vítimas.