FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido em São Paulo

SÃO PAULO - A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou na manhã desta quarta-feira, 31, as buscas ao helicóptero que desapareceu em São Paulo na terça-feira. A FAB ainda não tem informações sobre a identidade e o número dos passageiros que estavam no helicóptero.

A aeronave Robinson R44 de prefixo PP-CLE decolou por volta das 8h do Campo dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, de um hangar privado - o helicóptero era particular e poderia levar até quatro pessoas. O destino final do helicóptero era Angra dos Reis, no Rio. Inicialmente, a FAB informou que a aeronave seguia para o Guarujá, no litoral paulista.

O helicóptero sumiu do radar na região da Serra do Mar, perto de Guarujá. Segundo empresários e pilotos de helicóptero que atuam em Campinas, é possível que o proprietário tenha efetuado o pouso em um outro lugar a caminho do Guarujá. "Como é helicóptero, pode ter pousado até em uma propriedade particular sem aviso prévio", disse uma das fontes. Ontem, a FAB fez buscas pelo helicóptero durante a tarde, mas nada foi encontrado. Os trabalhos foram suspensos à noite devido a falta de visibilidade.

Acidentes. Até 17 de agosto deste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registrou 15 ocorrências envolvendo helicópteros.

No dia 19, um helicóptero que decolou da plataforma P-65 da Petrobrás, com direção a Macaé, no Estado do Rio, desapareceu com quatro pessoas a bordo. A aeronave, que prestava serviços à estatal, foi localizada a 99 metros de profundidade, próximo do local de decolagem.