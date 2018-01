FAB localiza corpos de ocupantes de ultraleve

A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou os corpos dos dois ocupantes do ultraleve desaparecido desde anteontem no Rio Grande do Sul. A aeronave foi localizada às 10h30 de ontem no Vale da Pedra Branca, em Três Forquilhas. O aparelho deixou a cidade de Canela com destino a Torres, onde participaria do 10.º Encontro Nacional de Ultraleves. Um helicóptero e um avião Bandeirante participaram da operação de busca em uma área de 4 mil km².