FAB confirma vítima em meio a destroços de helicóptero no litoral paulista

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que encontrou o corpo de um homem nos destroços do helicóptero que caiu quando voava de Peruíbe, litoral de São Paulo, para a capital. Ainda não há pistas do paradeiro do segundo tripulante.

Participam da operação de busca e resgate 15 militares da FAB, distribuídos em duas aeronaves, um SC-105 Amazonas, avião especifico para salvamentos, e um helicóptero H-34 Super Puma.

Os pedaços do helicóptero foram encontrados em Itanhaém, litoral de São Paulo.

O helicóptero, modelo Robinson R44, prefixo PT-YON, teria saído de Peruíbe, no litoral sul paulista, a 135 km da capital, por volta das 11h15 de sexta-feira, 10, com destino ao Campo de Marte, com previsão de chegada por volta das 12h10 em São Paulo, mas caiu no caminho.

A investigação das causas do acidente será feita pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-4).