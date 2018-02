FAB confirma 4 mortes em queda de bimotor Não há sobreviventes entre os quatro ocupantes de um avião bimotor Sêneca PA-34, que estava desaparecido desde o dia 1.º e caiu numa região coberta de florestas, a 162 km da aldeia dos índios Tiriós, em Oriximina, no oeste do Pará. Os destroços foram encontrados anteontem por uma equipe de busca e resgate da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião era comandado pelo piloto Francisco do Carmo Miranda. Além dele, estavam a bordo Jocenildo Campos Cardoso e dois funcionários da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM).