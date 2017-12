FAB busca helicóptero que desapareceu em SP

SÃO PAULO - Um helicóptero que decolou na manhã deste domingo, 27, às 7h56, da capital paulista com destino a Americana, no interior do Estado, está desaparecido. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave é um modelo Bell 407.

Buscas estão sendo realizadas em parceria com a Polícia Militar e receberão reforço de mais uma aeronave na manhã desta segunda-feira.

A FAB não informou os nomes dos passageiros e do piloto da aeronave desaparecida.