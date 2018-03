FAB acha helicóptero e confirma uma morte A Força Aérea Brasileira (FAB) localizou ontem os destroços do helicóptero Robinson R-44, prefixo PT-YON, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. A aeronave havia desaparecido no dia anterior, após partir de Peruíbe rumo ao Campo de Marte, na capital paulista. Havia dois tripulantes. Apenas um corpo foi encontrado. "Não há indícios do outro desaparecido", disse a FAB, em nota. Até a noite de ontem, a polícia não havia informado as identidades dos tripulantes.