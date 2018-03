F. vai para a Fundação Casa, após 17 flagrantes A Vara da Infância e Juventude de São Paulo decidiu ontem pela internação na Fundação Casa do adolescente F.R.A., de 14 anos. Detido em flagrante pela 17.ª vez (a mais recente ocorreu em 25 de janeiro, ao dirigir um Kadett roubado), ele se tornou famoso no noticiário por furtar carros desde antes dos 12 anos de idade. No entanto, é a primeira vez que a Justiça determina a internação do adolescente.