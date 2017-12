F., de 12 anos, é detido pela décima vez

Pela décima vez em pouco mais de um ano, F., de 12 anos, foi detido pelas ruas da zona sul de São Paulo. Ele estava um Verona furtado poucas horas antes, acompanhado de R., um adolescente de 17 anos, quando foi pego por policiais militares por volta da 0h30, após uma breve perseguição na Avenida Robert Kennedy, na região da Capela do Socorro. Durante o cerco policial R., que dirigia o carro, perdeu o controle do veículo, que bateu contra a viatura policial. Veja também: F. é 'precoce' e se nega a viver nas condições em que vive Ele não pode ser penalizado, dizem especialistas Os dois menores foram levados ao 102º Distrito Policial (Socorro) e liberados às 5h para os seus responsáveis. A Polícia Civil explicou que a medida foi tomada porque eles não cometeram nenhum crime grave. R. também teria uma passagem anterior pela polícia por dirigir sem habilitação. O Verona branco onde estavam os dois jovens foi furtado na esquina das Avenidas Interlagos e Nossa Senhora do Sabará, na zona sul. A proprietária notou a falta do veículo às 22h30 de ontem e avisou a polícia, que irradiou por rádio o aviso de furto. Duas horas depois, PMs avistaram o veículo na Avenida Robert Kennedy, onde os menores foram detidos. Da última vez em que foi levado para uma delegacia, no último dia 16 de dezembro, F. estava em um Santana furtado com outros três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos. Os menores foram detidos no Jardim São Bernardo, na região do Grajaú. Na ocasião, F. e o adolescente de 16 anos foram levados algemados à Fundação Casa (antiga Febem). Os outros dois jovens, por não terem passagem pela polícia, foram liberados. Histórico de F F. foi detido no dia 23 de outubro do ano passado, já com 12 anos completos, idade mínima para que um menor seja encaminhado à Fundação Casa. Na ocasião, o menor também estava com um veículo furtado no bairro Jardim Sabará, quando policiais pediram para que ele parasse. F. não obedeceu, fugiu com o carro e bateu em um poste, mas não ficou ferido. O caso foi registrado no 80º DP (Vila Joaniza). Na sétima vez em que foi detido, no dia 25 de agosto de 2008, o menor dirigia um Chevette branco roubado quando foi parado por PMs na Vila Joaniza, na zona sul. Na ocasião, ele ainda tinha 11 anos e estava acompanhado por outros três menores, de 14, 15 e 16 anos. Desta vez, F. foi encaminhado a um abrigo de nome não divulgado pela Justiça. O primeiro boletim de ocorrência que cita F. foi registrado no dia 31 de outubro de 2007, quando ele dirigia uma moto emprestada sem permissão. Os outros, todos do ano passado, são por dirigir sem permissão (dia 27 de abril), furto à farmácia (dia 28 de junho), apreensão de veículo (16 de agosto), desacato (17 de agosto) e furto de veículo (22 de agosto).