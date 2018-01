F., de 12 anos, é detido pela 9ª vez com carro roubado em SP

Pela nona vez, o adolescente F., de 12 anos, foi detido. E, mais uma vez, com um veículo furtado pelas ruas da capital paulista. Eram 18h30 de segunda-feira quando F., acompanhado de outros três menores, com idades entre 12 e 17 anos, foi abordado por PMs em uma rua da Vila Natal, próximo do Terminal Varginha, na zona sul de São Paulo. Veja também: Nós: Enfim, F. está nos braços da lei F. é precoce, diz mãe do garoto Menor é detido pela 8ª vez após furtar carro Ele não pode ser penalizado, dizem especialistas Menino detido pela 7ª vez é levado a abrigo Menino de 11 anos é pego com veículo furtado "Nós desconfiamos dos ocupantes do veículo e fizemos a abordagem. Eles ainda tentaram fugir, mas conseguimos detê-los. Não deu para ver qual deles estava ao volante, pois todos desceram por uma mesma porta. Chegaram a nos oferecer mil reais para que todos fossem liberados", relatou o policial militar Roberto. Apesar do quarteto ter sido flagrado com chaves mixa e o veículo ter queixa de furto, ocorrido no final da noite do último dia 12 em Diadema, os adolescentes negam que tenham aberto o veículo e afirmam que o Santana estava estacionado na rua, com a porta aberta e as chaves no contato. Todos foram levados para o plantão do 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna. Eles deveriam ser levados a uma unidade da Fundação Casa na manhã desta terça-feira. Dois dos detidos, sãos irmãos e, segundo a PM, não tinham passagem pela polícia. Eles serão entregues aos pais, mas F. e o outro adolescente, de 16 anos, que já tem passagem por receptação, serão levados à unidade da Fundação Casa no Brás, região central da cidade. "Entramos em contato com a mãe desse menor detido pela nona vez e ela nos disse que só no decorrer desta terça-feira comparecerá à delegacia", completou o policial militar responsável por deter o adolescente. A mãe de F. mora no Jardim Ubirajara, região de Interlagos, também na zona sul. Histórico F., 12 anos, foi detido pela última em 23 de outubro. Na ocasião ele também estava com um veículo furtado. Outras razões de suas detenções foram furtos de automóveis, no mês de agosto; direção de veículo sem habilitação; furto e arrombamento de loja e desacato à autoridade e atentado ao pudor. A exemplo do ocorrido na segunda-feira, da última vez em que o garoto foi detido, a mãe também dissera que estava cansada de ver o que o filho faz.