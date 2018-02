Exumado corpo de Juan para exame de DNA O corpo do menino Juan foi exumado ontem para coleta de amostras de DNA. Elas serão encaminhadas a três laboratórios para confirmação da identidade do garoto. Os laudos devem ficar prontos em 30 dias. Juan, de 11 anos, foi baleado por policiais militares em junho. A perícia derrubou a versão dos quatro PMs acusados de matar Juan e Igor de Souza Afonso, de 17 anos, de que houve tiroteio com traficantes. Os quatro também são acusados de tentar matar o irmão de Juan, de 14 anos, e um vendedor de 19.