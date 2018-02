Extensão já era feita com tinta azul Em agosto do ano passado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começou a testar uma solução barata e rápida para estender a área das calçadas: a pintura do asfalto com tinta azul. O projeto-piloto foi executado na Rua Capitão Salomão, no Largo do Paiçandu, centro.