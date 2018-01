Extensão da Chucri Zaidan não começou

O prolongamento, que vai exigir a demolição de 300 imóveis e a abertura de passagens subterrâneas para superar obstáculos ao longo dos 3,6 km extras, será desengavetado pela gestão de Fernando Haddad (PT) quando houver verba em caixa e quando todas as desapropriações necessárias receberem aval da Justiça.

Avaliado em R$ 324 milhões, o projeto ainda inclui a construção do Complexo Burle Marx, com duas novas pontes sobre o Rio Pinheiros. A expectativa é de que a obra consiga desafogar o trânsito na Marginal do Pinheiros na altura do bairro do Panamby.

A extensão da Avenida Doutor Chucri Zaidan a partir da Rua Joerg Bruder, nas proximidades do MorumbiShopping, também visa a criar um novo corredor de fluxo paralelo à Avenida Santo Amaro. Quando estiver pronta, a nova via deve compor o corredor formado pelas Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Engenheiro Luís Carlos Berrini, ligando o Itaim-Bibi à região de Interlagos./ADRIANA FERRAZ